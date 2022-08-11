Şanlıurfa'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 565 parça ve kitap geçirildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda 550 sikke, 15 obje ile Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ilçedeki bir adreste tarihi eser bulunduğu belirlendi.
Adrese düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 550 sikke,15 tarihi obje ile Orta Çağ dönemine ait olduğu sanılan kitap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz