YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 565 parça ve kitap geçirildi

Şanlıurfa'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 565 parça ve kitap geçirildi

11.08.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 565 parça ve kitap geçirildi

Şanlıurfa'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 565 parça ve kitap geçirildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda 550 sikke, 15 obje ile Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ilçedeki bir adreste tarihi eser bulunduğu belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 550 sikke,15 tarihi obje ile Orta Çağ dönemine ait olduğu sanılan kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildiŞanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi
İSKİ kazısında su borusu patlayınca ev ve iş yerlerini su bastıİSKİ kazısında su borusu patlayınca ev ve iş yerlerini su bastı
Afrika'da 24 takımdan oluşan yeni bir süper lig kurulacakAfrika'da 24 takımdan oluşan yeni bir süper lig kurulacak
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Birecik tarihi eser kaçakçılığı sikke

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
04:00
Sabah
05:31
Öğle
12:35
İkindi
16:21
Akşam
19:30
Yatsı
20:54
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

İnci gibi dişler hayal ederken perişan oldu

İnci gibi dişler hayal ederken perişan oldu

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.