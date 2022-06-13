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Şanlıurfa'da tarım, turizm, tekstil ve teknolojiyi buluşturan "Urfa 4.0 Zirvesi" başladı

13.06.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: - "Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi amaçlayan Türkiye Ekonomi Modeli'miz ile ana ve destekleyici politikaları uygulamayı temel önceliğimiz haline getirdik"

Şanlıurfa'nın tarım, turizm, tekstil ve teknoloji alanlarında potansiyelinin geliştirilmesi ve istihdamının artırılması için yapılması gerekenlerin konuşulduğu "Urfa 4.0 Zirvesi" başladı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bir otelde gerçekleştirilen zirvenin açılışındaki konuşmasında, Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkı sağlayacak önemli bir organizasyonun bakanlık himayesinde düzenlendiğini söyledi.

Şanlıurfa'nın tarım, turizm ve tekstil konularındaki potansiyelini bildiklerini belirten Gürcan, değişen ve gelişen dünyanın merkezinde artık teknolojinin yer aldığını ifade etti.

Mevcut potansiyelin ileri teknoloji imkanlarıyla katma değerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Gürcan, şöyle devam etti:

"Daha fazla iş gücü, ürün ve hizmet üretmemiz gerektiğinin farkındayız. Bu doğrultuda bu zirvede tarım, turizm, tekstil ve turizm alanında en iyi uygulamaları bölgedeki çalışmalara ilham vermesi için dinleyeceğiz ve yapılacak çalıştaylarla oluşturulacak eylem planı için tartışmalar gerçekleştireceğiz. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi amaçlayan Türkiye Ekonomi Modeli'miz ile ana ve destekleyici politikaları uygulamayı temel önceliğimiz haline getirdik. Ülkemizin sahip olduğu jeo-stratejik fırsat ve imkanlardan faydalanarak ihracatı öncelikli tutarak cari açık sorununu kalıcı olarak çözmek, orta gelir tuzağını aşmak ve küresel değer zincirinde üst sıralara çıkma hedefleri doğrultusunda uygulamaya aldığımız Türkiye Ekonomi Modeli ile yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyüyecek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtacağız. Sürdürülebilir ve dengeli büyüme ile kalkınmanın bu sayede gerçekleşeceğini biliyoruz."

- Şanlıurfalı 80 genç istihdam ediliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü ve Urfa 4.0 Zirvesi Düzenleme Komitesi Başkanı Dr. Cebrail Taşkın da zirveyle sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak bir sinerji oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Şanlıurfa için iş garantili eğitim programını bugün başlattıklarını duyuran Taşkın, "80 gencimizi bugün seçeceğiz. 4 ay boyunca yüz yüze farklı eğitimler alacaklar. Eğitimlerin sonunda da hemen işe yerleştireceğiz. Gençlerimizi uzaktan işe yerleştireceğiz bu da bir ilk oluyor. Şanlıurfa'da yaşayacak gençlerimiz kentlerinin ekonomisine buradan katkı sağlayacak ama İstanbul ve Ankara'daki bir şirkette çalışacaklar. Bunun garantisini aldık. İmza protokolünü de bugün gerçekleştireceğiz." dedi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da kent olarak ileri teknolojiyi daha fazla kullanmaya ihtiyaç duyduklarını belirterek, kentin yapay zeka ve akıllı tarım uygulamalarıyla üretimdeki bereketini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün etkisini artırdığına dikkati çekerek, her alanda verimi artırmaya yönelik projelere öncelik verdiklerini söyledi.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Çelik, kentin geleceğine yönelik yapılacak her türlü yatırıma akademisyenler olarak katkı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Yarın tamamlanacak zirve kapsamında eş zamanlı olarak 4 farklı salonda turizm, tekstil, tarım ve teknoloji konularında kamu, özel sektörden uzmanların ve akademisyenlerin katılacağı toplantılar yapılacak.

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