Şanlıurfa'da tarım ürünlerinin verimi sürü dronlarla artırılacak

YASİN DİKME - Türkiye'nin önemli tarım kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, tarım alanlarında yapay zeka destekli otonom sürü dronlar kullanılarak ilaçlama, gübreleme, sulama ve zamandan tasarruf sağlanarak, daha yüksek verime sahip kaliteli tarım ürünlerinin elde edilmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa Teknokent, Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat ve Mühendislik Fakültesi "Dijital Tarım Projesi" kapsamında yaklaşık 2 yıl önce akıllı tarımı geliştirmek adına sürüler halinde çalışan insansız hava araçları ile ilaçlama ve gübreleme üzerine çalışma başlattı. Çalışmalarda İHA'lara entegre edilen multispektral kameralar ile elde edilen veriler ışığında, ekili alanlara otomatik müdahale edecek gübre, su ve ilaç taşıyacak yapay zeka otonom sürü İHA'lar geliştirildi. Tarım alanlarından kullanılan ve 15-20 kilogram yük taşıyabilen sürü İHA'larla bitkilerin haftalık ve aylık gelişimleri takip edilerek bitkilerin verimi artırılacak.

Şanlıurfa Teknokent Genel Müdürü ve HRÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hançer, AA muhabirine, Harran Üniversitesi olarak geniş alanlarda tarımsal üretim yaptıklarını söyledi.

Üniversitenin 2 bin 600 dekar ekilebilir tarım alanı bulunduğunu belirten Hançer, "Yaklaşık 2 yıl önce üniversitemizdeki tarım alanlarındaki bitki gelişimini İHA'lar vasıtasıyla incelemek istedik. Bunun üzerine dronlara multispektral kameralar yükledik. Bunlarla günlük, haftalık ve aylık tarımsal alanlardaki gelişimini takip ettik. Bitkinin gelişimi nasıl oluyor, boyu, gübre ihtiyacı, ilaçlama ihtiyacı var mı diye veriler topladık. Topladığımız yüksek miktardaki datayı bilgisayar programları vasıtasıyla 3 boyutlu haritalar çıkardık. Arazinin bitkideki gelişimi nasıl olduğunu, özellikle bazı bölgelerin gelişimi anormal olduğunu bunu bir programa döktük. Çalışmalarda problemleri yakaladıktan sonra bunlara müdahil olması gereken yapay zekayla çalışan otonom dronlar üretmeye başladık." dedi.

- Projede öğrenciler de görev alıyor

Prof. Dr. Hançer, elde ettikleri veriler ışığında dronlar ile ekili tarla üzerinde gübreleme ve zirai ilaçlama yaptıklarını anlatarak, tarımsal üretim sırasında sorun görülen alanlara kısa sürede müdahale etme imkanı bulduklarını söyledi.

Projede öğrencilerin de görev aldığını ifade eden Prof. Dr. Hançer, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımızın kısa sürede çiftçilere yansımasını sağlamaya çalışıyoruz. Güncel olması açısından Trakya Bölgesi'nde ayçiçeği tarlalarında tırtıl sorunu var. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Hakkari'de çekirge sorunu var. Bitki belli bir boya geldiği zaman tarlaya traktör girmiyor bu dronlar çok hızlı hareket ediyor, çok az miktarda kimyasal kullanılıyor. Çok daha geniş alanlara güvenilir ve hızlı bir şekilde daha ucuza bu hava araçlarıyla müdahale yapabileceğiz."

- "Yüksek verime sahip daha kaliteli tarım ürünleri elde etmeyi hedefliyoruz"

HRÜ Mühendislik Fakültesi Makina Bölümünde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özen, son yıllarda dünyada yaşanan salgın ve savaşların tarım ürünlerinin önemini artırdığını belirtti.

Türkiye'nin tarım ülkesi olduğunu anlatan Özen, "Üniversitemizde tarımda verimliliği arttırma üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Sürü dron projemiz de daha önce Ziraat Fakültesi hocalarının yürüttüğü projenin devamı niteliğindedir. Projede hocalarımız görüntü işleme tekniği kullanarak tarım alanında görüntüleri alarak analizler elde ettiler. Biz de sürü dron çalışmamızla bu analizler sonucunda ortaya çıkan ve gerekli müdahaleleri yapılacak otonom özelliklere sahip dronlar üretmeye başladık. Sürü dronlarla gerek zaman gerek ilaçlama gerekse gübreleme gibi konularında tasarruf elde edilerek daha yüksek verime sahip daha kaliteli tarım ürünleri elde etmeyi hedefliyoruz."

- Sürü dronlar afet bölgelerinde de kullanılacak

Makine Mühendisliği Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Maksut İnce ise geliştirdikleri yapay zeka sürü dronların tarım alanlarında olduğu gibi afet bölgelerinde de kullanılabileceğini ifade etti.

Cihazların donanım ve yazılımlarını kendi imkanlarıyla oluşturduklarını dile getiren İnce, "Bizler sivil alanlarda, afet bölgelerinde ve tarım bölgelerinde kullanmak üzere dronlar geliştirdik. Harran Üniversitesi bu anlamda ciddi yatırımlar yaptı. Çalışmalarımız devam ediyor. Yakın bir zamanda Teknokente kurulacak şirket üzerinden dronlarımızın satışı yapılacak." dedi.

