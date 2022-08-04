Şanlıurfa'da tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektrikte tahsilat düştü

Depsaş Enerji, Şanlıurfa'da tarımsal sulamada bu yılın ilk 7 ayında kayıtlı tüketilen 2,9 milyar kilovatsaat elektriğe karşın tahsilat oranının yüzde 6 olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa'daki tahsilat oranı il genelinde yüzde 60, tarımsal sulama özelinde ise yüzde 6 seviyesinde kaldı.

Şanlıurfa'da, özellikle tarımsal sulama başta olmak üzere tüketilen elektriğin parasının ödenmediği belirtilen açıklamada, yılın ilk 7 ayında tarımsal sulamada kayıtlı elektrik tüketiminin yaklaşık 2,9 milyar kilovatsaat olduğu, bunun ancak 176 milyon kilovatsaatlik kısmının tahsil edilebildiğine dikkat çekildi. İlçe bazında ise en düşük tahsilat oranı Hilvan'da gerçekleşti.

Son günlerde basında yer alan 'Hilvan’da tarımsal sulama ödemelerinin yüzde 95 seviyesinde olduğu' şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, Hilvan ilçesinde bu oranın yüzde 11 seviyesinde olduğu ve 57 milyon kilovatsaat tüketime karşılık 6,5 milyon kilovatsaatlik tahsilatın yapılabildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, yılın ilk 7 ayında kayıtlı olarak tüketilen ve parasal değeri 4,8 milyar lira olan elektriğin ancak 2,6 milyar liralık kısmının tahsil edilebildiğini belirterek, "Bölge genelinde tarımsal sulama elektrik borcu temmuz itibariyle 8,5 milyar liraya ulaştı. Bunun yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan 5,2 milyar liralık kısım Şanlıurfa'daki tarımsal sulama abonelerine ait."

Karagüzel, bölge genelinde tarımsal sulama elektrik borcunun temmuz itibariyle 8,5 milyar liraya ulaştığına dikkat çekerek, bunun yaklaşık yüzde 61’ini oluşturan 5,2 milyar liralık kısmının Şanlıurfa’daki tarımsal sulama abonelerine ait olduğunu kaydetti.

İlde elektrik faturası ödeme alışkanlığının son derece zayıf olduğunu vurgulayan Karagüzel, Şanlıurfa’da gerek kırsal alandaki tarımsal sulamada gerekse de il genelinde tahsilat oranlarının son dönemde hızlı bir düşüş gösterdiğini ve bölge ortalamasının altında kaldığını belirtti.

