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Şanlıurfa'da tartıştığı adamı öldüren kadın tutuklandı

11.07.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da tartıştığı adamı öldüren kadın tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sokakta tartıştığı erkeği öldüren kadın tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Mizar Caddesinde dün tartıştığı F.D'yi (25) silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan F.S (20), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli F.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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