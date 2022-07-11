Şanlıurfa'da tartıştığı adamı öldüren kadın tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sokakta tartıştığı erkeği öldüren kadın tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Mizar Caddesinde dün tartıştığı F.D'yi (25) silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan F.S (20), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli F.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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