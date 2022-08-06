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Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 10 kişi yaralandı

06.08.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 10 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

Eyyübiye ilçesinin kırsal Uğurlu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada M.D, K.D, H.A, H.D, E.D, M.A, B.A, H.A, A.A ve H.A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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