YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama

AA AA
14.05.2024 10:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlarla ilgili çalışma başlattı.

Akçakale ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşkale’ye kış geri geldiAşkale’ye kış geri geldi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandıTekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Kaçan vagon liman kapılarını patlattı: O anlar kameradaKaçan vagon liman kapılarını patlattı: O anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa telefon dolandırıcılığı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 14 Mayıs Salı

İmsak
03:34
Sabah
05:10
Öğle
12:26
İkindi
16:15
Akşam
19:32
Yatsı
21:02
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.