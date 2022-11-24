Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, asker, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde şüpheli İ.Ö'nün (22) yanındaki poşette 9 altın bilezik, 12 ata altın, 1 çeyrek altın, 1 çift altın küpe ve 1 altın yüzük olduğu tespit edildi.

Yolcuyu gözaltına alan ekipler, bu kişiyi otogarda karşılamaya gelen İ.Ö'yü de (25) yakaladı.

Yapılan araştırmada, zanlıların İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde N.U'dan (60) telefonla nitelikli dolandırıcılık yöntemiyle 350 bin lira değerinde ziynet eşyası aldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

