YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da terör operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

29.06.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüle çalışmalarda, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 5 şüphelinin Suruç'ta olduğunu belirledi.

Ekipler, adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'nın turizmde 2023 beklentisi yükseliyorŞanlıurfa'nın turizmde 2023 beklentisi yükseliyor
Adana'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili olduAdana'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzedeki yerini aldıTrabzonspor'un şampiyonluk kupası müzedeki yerini aldı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Şanlıurfa Suruç

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:15
Sabah
05:00
Öğle
12:33
İkindi
16:25
Akşam
19:56
Yatsı
21:34
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Salatalığı yemeden önce ezmelisiniz! Nedeni ise...

Salatalığı yemeden önce ezmelisiniz! Nedeni ise...

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Tatil fantezileri pahalıya patladı!

Tatil fantezileri pahalıya patladı!

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.