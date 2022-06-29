Şanlıurfa'da terör operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüle çalışmalarda, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 5 şüphelinin Suruç'ta olduğunu belirledi.

Ekipler, adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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