Şanlıurfa'da terör örgütlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütleri DEAŞ ile PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Viranşehir, Suruç ve Ceylanpınar ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu bir şüpheli ile sosyal medya hesaplarından PKK/KCK-PYD/YPG'nin propagandasını yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

