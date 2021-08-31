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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

31.08.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a finansman destek sağladıkları öne sürülen kişilerin yakalanmasına için kent merkezi ve Birecik ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Şanlıurfa DEAŞ

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