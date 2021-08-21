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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

21.08.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik Harran ve Haliliye ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak ve Suriye'de örgütün farklı birimlerinde görev aldığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Şanlıurfa DEAŞ

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