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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 3 zanlı yakalandı

20.01.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Suruç, Akçakale ve Eyyübiye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.

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