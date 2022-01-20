Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Suruç, Akçakale ve Eyyübiye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.



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