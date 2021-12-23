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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda bir zanlı tutuklandı

23.12.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda Suriye'de örgüt içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen H.B. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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