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Şanlıurfa'da tır ile çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı

28.02.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da tır ile çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da tır ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Mehmet Kankılıç idaresindeki 63 FL 804 plakalı tır, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun Harran yol ayrımı kavşağında Hıdır Ceylan yönetimindeki 63 NH 819 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan ve aynı aileden olan Ayşe (19), Salih (5), Şemse (59), Zehra (17), Hatice (36) ve Fatma Ceylan (7) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Şanlıurfa

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