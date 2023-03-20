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Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor

20.03.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da sele kapılan tırın sürücüsü Emin Ergün'e ulaşılması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları 6 gündür yaklaşık 100 kişilik ekiple devam ediyor.

Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor

Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak gözden kaybolan tır ve sürücüsünün izine, yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü ile buluştuğu bölgede ulaştı.

Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi buradaki çalışmalara yoğunlaşıyor.

Ekipler, baraj gölü kıyısından yaklaşık 30 metre açıkta olduğu tespit edilen tırı çıkarmak için iş makinelerinin desteğiyle bu alana dolgu yapıyor.

Sel nedeniyle baraj kıyısında oluşan balçık ve bulanık su çalışmaları güçleştiriyor.

Bölgede günlerdir devam eden şiddetli yağış nedeniyle baraja akan sel suları, tıra ulaşmak için barajda kepçelerle açılan koridoru doldurduğundan her gün yeniden aynı yol açılmak zorunda kalınıyor.

Bozova Kaymakamı Akın Oruç'un koordinasyonunda süren çalışmaları şoför Emin Ergün'ün (24) yakınları da umutla takip ediyor.

Ergün'ün dayısı Yusuf Ergün, 6 gündür arama çalışması yapan ekiplere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
sel Şanlıurfa Tır arama baraj

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