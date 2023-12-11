YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da tombala baskını

Şanlıurfa’da tombala baskını

11.12.2023 11:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen iş yerine sivil kıyafetle giren polis, iş yeri sahibinin farklı kapı oyununu bozdu.

Şanlıurfa’da tombala baskını

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle kapısına mühür vurulan bir iş yerinde yeniden kumar oynatıldığını belirledi. İş yerinin bulunduğu Atatürk Bulvarı’ndaki pasaja giden ekipler, kapının mühürlü olduğunu gözlemledi. Bir süre etrafı inceleyen polisler, başka bir kapıdan içeri girildiğini tespit etti. Vatandaş kılığında iş yerine giren polisler, içeride tombala oynatıldığını belirledi. İş yeri sahibi Halil S.’yi gözaltına alan ekipler tombala oynatılmakta kullanılan 1 adet televizyon, 1 adet kamera, 1 adet içerisinde topların bulunduğu tombala makinesi, 100 adet plastik pul, 100 adet tombala kartı ve 1 adet aspiratör salyangoza el koydu.

İşyeri sahibi emniyete götürülürken içerde bulunan şahıslara toplam 28 bin 385 Türk Lirası idari para cezası kesildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evden giden engelli vatandaştan 2 gündür haber alınamıyorEvden giden engelli vatandaştan 2 gündür haber alınamıyor
Uşak’ta 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlandıUşak’ta 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlandı
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandıBatman’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 11 Aralık Pazartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:21
Öğle
12:23
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:36

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Pazartesi

Servet eczanesi
Haliliye
Güneydoğu eczanesi
Harran
Öznur eczanesi
Viransehir
Nehir eczanesi
Birecik
Özge eczanesi
Haliliye
İmamoğlu eczanesi
Suruc
Demirkol eczanesi
Akcakale
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.