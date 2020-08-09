Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolu üzerinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen Fiat marka hafif ticari araç ile Volkswagen marka otomobilin çarpışması sonucu Levent K. yaralandı. Yaralı, olay yerine giden itfaiye tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan yaralı Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

