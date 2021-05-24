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Şanlıurfa'da trafik kazası: 8 yaralı

24.05.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da trafik kazası: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Abdulkerim Bahçıvan (74) idaresindeki 63 EY 521 plakalı otomobil, Siverek - Kahta kara yolu 30'uncu kilometresinde Mehmet Dolaş (44) yönetiminde bulunan 06 AC 3868 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Yunus Dolaş (52), Mahide Dolaş (44), Fatma Zehra Dolaş (40), Zeynep Bahçıvan (17), Melisa Bahçıvan (16) ve Mehmet Can Bahçıvan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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trafik kazası Şanlıurfa Siverek

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