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Şanlıurfa'da tüm okullarda kitap okuma saati uygulaması

27.09.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da tüm okullarda kitap okuma saati uygulaması

Şanlıurfa Valiliği tarafından, çocuklarda kitap okuma alışkanlığının arttırılması amacıyla kentteki tüm okullarda kitap okuma saati oluşturuldu.

Okuma alışkanlığının yükseltilmesi amacıyla, "Urfa Okuyor" ismiyle hayata geçirilen proje kapsamında, tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve görevli personelin katılımıyla kitap okuma saati uygulanıyor.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, projenin ilk gününde Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir ders saati sürecince kitap okudu.

Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip kentlerin başında geldiğini ve öğrenci sayısı bakımından da ilk sıralarda yer aldığını belirten Ayhan, kentte iyi bir eğitim alt yapısı oluşturulması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Ayhan, çocukları hayata hazırlamak için farklı projeleri devreye alacaklarını ve bunlardan birinin de "Urfa Okuyor" projesi olduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Buradaki temel maksat ve muradımız da okuma alışkanlığını ve okuma kültürünü kazandırmaktır. Dünyada okuma düşüyor, Türkiye'de düşüyor ama Urfa'da artacak inşallah. 700 bin öğrencimiz, 36 bin öğretmenimiz, servis şoförlerimiz, okulda çalışan diğer görevlilerimiz hepimiz aynı anda haftada 1 gün belli saatlerde okuma etkinliğini gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken de okullarımızın kütüphanelerini zenginleştireceğiz, çocuklarımızın kitaplarla buluşmasını sağlayacağız. Bir farkındalık oluştu, güzel de oldu, bunu da yıl sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu artık Urfa'da eğitim ve öğretim faaliyetleri arasında bizim önemli bir işimiz olacak ve çocuklarımız için de heyecanla bekledikleri bir saat olacak."

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Şanlıurfa kitap okuma

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:10
Öğle
12:21
İkindi
15:44
Akşam
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Yatsı
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