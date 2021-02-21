Şanlıurfa'da turizmin yeni normalleşme adımlarıyla canlanması bekleniyor

EŞBER AYAYDIN - "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe, konik kubbeli evleri ve inanç turizminin önemli merkezlerinden Balıklıgöl'ü bünyesinde bulunduran Şanlıurfa'da turizmin, ilkbahar aylarıyla hareketlenmesi bekleniyor. Doğal zenginlikleri, köklü tarihi ve inanç turizmi alanındaki potansiyeliyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Şanlıurfa, barındırdığı güzelliklerle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçiler Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti gibi noktaları gezme imkanı buluyor. Göbeklitepe semalarında bu yıl başlayan sıcak hava balonu turlarıyla artan kentteki turizm çeşitliliği, Karahantepe'deki yeni buluntularla üst noktaya taşındı. Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle turizmde 2020 yılında istediği verimi alamayan kent, yerinde karar dönemiyle uygulamaya girecek normalleşme adımlarıyla turistlerin gözdesi noktasına gelmeyi hedefliyor.

- "İnsanlar heyecanla Şanlıurfa'ya gelmeyi bekliyorlar" Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, 2019 yılının "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edilmesiyle şehirdeki ziyaretçi sayısının zirveye ulaştığını, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldiklerini belirtti. Salgın nedeniyle Şanlıurfa'nın 2020 yılında beklediği turisti ağırlayamadığını aktaran Beyazgül, ilkbaharla kentte turizmin hareketleneceğini ifade etti. Turistleri bölgeye çekebilmek adına çalışmalar yaptıklarını ve bu kapsamda Göbeklitepe'de balon uçuşlarının başladığını hatırlatan Beyazgül, kenti ziyaret edecek kişilerin gökyüzünü süsleyen renk renk balonlarla tarihi yerleri havadan görme imkanına kavuşacağını söyledi. Bu sezon salgındaki olumlu gelişmelere bağlı olarak turistlerin Şanlıurfa'ya gelmeye başlayacaklarını dile getiren Beyazgül, şöyle konuştu: "Salgın normale dönerse ben inanıyorum ki insanlar heyecanla Şanlıurfa'ya gelmeyi bekliyorlar. Bazen gelen ailelere soruyorum 'Nedir sizi buraya çeken' diye. 'Biz de gelmek istiyorduk ama çocuklarımız illa gidip Göbeklitepe'yi görmek istedi' diyorlar. Çocuklarda bile bir heyecan uyandırmış. İnşallah 2021 yılında pandemi biter, Şanlıurfa turizmde yeni bir hareketlilik, ivme kazanır diye düşünüyorum."