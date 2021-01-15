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Şanlıurfa’da üreticiye nar desteği

15.01.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da üreticiye nar desteği

Şanlıurfa’da tarımsal üretime yönelik desteklerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale’deki fidan üretim tesislerinde ürettiği nar fidanlarını Şehit Nusret Meyve Fidanlığında vatandaşlardan gelecek talepler doğrultusunda dağıtacak.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Ağaçlandırma ve Bitki Üretimi Şube Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde dağıtımı yapılacak olan nar fidanları 10’lu deste şeklinde çıplak köklü olarak teslim edilecek.

Şanlıurfa’da tarımsal üretime yönelik desteklerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale’deki fidan üretim tesislerinde ürettiği nar fidanlarını Şehit Nusret Meyve Fidanlığında vatandaşlardan gelecek talepler doğrultusunda dağıtacak.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Ağaçlandırma ve Bitki Üretimi Şube Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde dağıtımı yapılacak olan nar fidanları 10’lu deste şeklinde çıplak köklü olarak teslim edilecek. Nar fidanı almak isteyen vatandaşların http://app.sanliurfa.bel.tr/fidan/ web sayfasına girerek istenilen bilgileri yazdıktan sonra kaç adet nar fidanı talebinde bulunduklarını da belirtmeleri gerekiyor. Fidan dağıtımı gelen talepler ve stok durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Başvurularını yapmak isteyen vatandaşların 5 Şubat 2021 tarihine kadar internet ortamından başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Vatandaşların bilgilerini eksiksiz girmeleri de son derece önemli aksi takdirde yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

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