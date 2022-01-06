Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 40 gram esrar, 321 gram metamfetamin, 295 gram eroin, pompalı tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, 12 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Öte yandan 23 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak” suçundan işlem yapıldı.



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