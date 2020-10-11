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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.10.2020 17:17 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da 258 kilo 500 gram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şanlıurfa’da 258 kilo 500 gram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Haliliye ve Siverek ilçelerinde, önceki gün bazı adreslere düzenlenen operasyonda, 258 kilo 500 gram eroin ve 2 bin 315 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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