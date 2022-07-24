Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Birecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kırsal Yaylacık Mahallesi'nde uyuşturucu bulundurduğu belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreste yapılan aramada, 83 kök Hint keneviri ile 5,5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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