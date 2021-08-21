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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

21.08.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 12 kilo 700 gram esrar, 528 uyuşturucu hap,1 hassas terazi ve 2 bin 745 lira geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkeme sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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