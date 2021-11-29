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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

29.11.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Şanlıurfa'da kamyonette 217 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.S, Ö.M. ve Ö.S. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ekipler, dün Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun kent merkezi girişinde şüphelendikleri kamyoneti durdurmuş, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 217 kilogram eroin ele geçirilmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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