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Şanlıurfa'da uzun namlulu silah ele geçirildi

15.06.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da uzun namlulu silah ele geçirildi

Şanlıurfa'da uzun namlulu silah ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, uzun namlulu silah ve tabancayla bunlara ait 359 mermi ele geçirildi.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı çalışmalarda, bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi.

Kamışlı Mahallesi'nde C.İ ile oğlu S.İ'nin bulunduğu eve düzenlenen operasyonda, uzun namlulu piyade tüfeği ile tabanca, 359 mermi ve 6 şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.İ, silahlar ve mermilerin kendisine ait olduğunu kabul etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.İ. tutuklandı.

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