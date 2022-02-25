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Şanlıurfa'da uzun namlulu silah ile 120 mermi ele geçirildi

25.02.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da uzun namlulu silah ile 120 mermi ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uzun namlu silah, 120 mermi ve 5 şarjör ele geçirildi.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ile Bucak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde meydana gelen cinayetin faillerinin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda Beydeş Mahallesi'nde İ.H.T'nin evine operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptığı aramada 1 uzun namlulu silah, 120 mermi, 5 şarjör ile bir hücum yeleği buldu.

Gözaltına alınan İ.H.T'nin işlemleri sürüyor.

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