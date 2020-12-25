Şanlıurfa'da yaptırılacak 8 fabrika için protokol imzalandı

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen istihdam atağı projesi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Haliliye Belediyesi tarafından yaptırılacak 8 fabrika için protokol imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerinin başında geldiğini söyledi.

Devlete, yerel yönetimlere ve kendilerine düşen görevin bu gençlerin iyi eğitilip geleceğe iyi hazırlanması ve özellikle istihdam konusunda yaşanan problemleri çözmeye yönelik adımlar atılması olduğunu anlatan Erin, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde en fazla kamu yatırımı alan, bununla birlikte özel sektör yatırımının hızlı bir şekilde geliştiği illerin başında geliyor. Şu anda organize sanayi bölgesinde faaliyette olan fabrikalarda 26 bin kardeşimiz çok şükür iş sahibi oldu. İstihdamı arttırmak ve üretimi teşvik etmek amacıyla özel projeler uygulandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe belediyeleri ve Karacadağ Kalkınma Ajansı ile yaptığımız istişareler neticesinde alınan karar ile çok şükür Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 fabrikanın yapımına başlanacak. İnşallah bu fabrikalar tamamlandığında bin 500 kardeşimiz istihdam edilmiş olacak. Ayrıca merkez Haliliye Belediyemiz de 2 fabrika yapacak."