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Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan kadın tedavi altına alındı

04.10.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan kadın tedavi altına alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaralı halde bulunan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Halfeti yolu Fırat Nehri kenarında yaralı bir kadının olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kimliği henüz belirlenemeyen ve bıçakla yaralandığı değerlendirilen kadın, ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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