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Şanlıurfa'da yeni karantina tedbirleri

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.04.2020 22:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da yeni karantina tedbirleri

Şanlıurfa'da 5 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.

Merkez Eyyübiye ilçesi Batıkent, Şıh Maksut, Eyüpnebi mahalleleri ile Karaköprü ilçesi Akpıyar Mahallesi ve Birecik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5 apartmanda birer kişinin, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle belirtilen adreslerde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.

Karar üzerine söz konusu adresler giriş ve çıkışa kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Karantina koronavirüs Kovid-19 Şanlıurfa

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