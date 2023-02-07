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Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından 22 saat sonra bir kadın kurtarıldı

07.02.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Şanlıurfa'da yıkılan bir binanın enkazından 22 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından 22 saat sonra bir kadın kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binada, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, İpekyol Caddesi'ndeki Osman Ağan Apartmanı'nda Suriye uyruklu Meysem Lokman'a, 22 saat sonra ulaştı.

AA'nın görüntülediği arama kurtarma çalışmasında enkazdan yaralı olarak çıkarılan Lokman, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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