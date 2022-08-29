Şanlıurfa'da yol kenarında silahla vurulmuş 2 kişi bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, yol kenarında silahla vurulmuş halde biri ölü, diğeri yaralı 2 kişi bulundu.

Güvenlik güçleri, ilçe kırsalında sınır hattına yakın bir bölgede silahla vurulmuş 2 kişinin yol kenarına bırakıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, Suriye uyruklu kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz