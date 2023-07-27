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Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

27.07.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza araç kamerasınca kaydedildi

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun kırsal Hamurkesen Mahallesi mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 65 BJ 234 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Reşat Demir'e (52) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza, otobüsün kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki yolcu otobüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan Demir'e çarpması yer alıyor.

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