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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

09.05.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, iki otomobille bir motosikletin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

İlçe kırsalındaki Durak Mahallesi yolunun 2. kilometresinde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 RY 835 plakalı otomobil ile 27 AAL 708 plakalı otomobil çarpıştı. Bu araçlara da 63 LA 492 plakalı motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan Mehmet Kılıç (18), Barış Uğurlu (23), Ömer Sarıçiçek (16), Serhat Baran Güven (21), Ömer Faruk Sarıçiçek (24), Emrah Subaşı (27), Seyit Fırat Sarıçiçek (24), Abdullah Gönültaş (24) ve Müslüm Polat (56), sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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