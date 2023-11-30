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Şanlıurfa'daki 897 deprem konutu 1 ay içinde teslim edilecek

30.11.2023 11:32 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) temeli atılan kalıcı konutlardan yapımında sona gelinen 897'si 1 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek.

Depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Şanlıurfa'da TOKİ tarafından yapılması planlanan 16 bin 782 kalıcı konut ve köy evinden temeli atılan 4 bin 469 konuttaki çalışmalar devam ediyor.

Dış cephe işlemleri yapılan, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılan 897 konut, çevre düzenlemesinin ardından aralık sonunda hak sahiplerine teslim edilecek.

Merkez Eyyübiye, Karaköprü ve Birecik ilçelerinde tünel kalıp sistemiyle 3+1 ve 2+1 olarak yapılan konutların bulunduğu bölgelerde çocuk oyun ve spor alanları, otopark, yeşil alanlar ve dükkanlar da bulunuyor.

KONUTLARDAN 897'Sİ YENİ YIL BAŞLAMADAN TESLİM EDİLECEk

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, Şanlıurfa'da depremin etkilerini ortadan kaldırmak, izlerini silmek ve vatandaşlara yeni konutlarını bir an önce teslim etmek üzere sıkı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

TOKİ tarafından Eyyübiye, Karaköprü ve Birecik'te toplam 5 noktada konut yapımlarının devam ettiğini dile getiren Şıldak, şöyle konuştu:

"İlimizde inşası devam eden deprem konutu sayımız 4 bin 469, bunların inşallah 897'sini aralık sonunda, yeni yıl başlamadan önce vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Eyyübiye ilçemizde 363, Birecik'te 534 olmak üzere toplam 897'sinin teslimi için son hızla çalışmalar devam ediyor. Diğerlerinin yapım çalışmaları da inşallah önümüzdeki yıl mayıs ayından itibaren tamamlanmış olacak. Mayıs ve haziran gibi diğer geri kalan bölümlerin de teslim edilmesini planlamaktayız. 4 bin 469 konutun tamamı 2024 yaz aylarından önce vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak. Buna ilave olarak da yeni planlamalar devam ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
deprem TOKİ konut

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