Şanlıurfa'daki arazi kavgasında bir kişi öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğu öne sürülen akraba aileler arasında Aşağı Duraklı mahallesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Av tüfeğinin de kullanıldığı kavgada, Ahmet (42) ve Doğan Çalan (48) kardeşler yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Çalan, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Jandarma, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, mahalle ve hastanede önlem aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz