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Şanlıurfa'daki ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

04.09.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'daki ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'daki sürücünün hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sırrın Mahallesi'ndeki köprülü kavşakta dün Mehmet Tolga Çapar'ın kullandığı 31 BD 275 plakalı otomobil yönlendirme tabelasına çarpmış, hastaneye kaldırılan sürücü burada yaşamını yitirmişti.

Kaza anına ilişkin bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde aracın yönlendirme tabelasına çarpmasının ardından bir toz bulutunun oluşması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

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