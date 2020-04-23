YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’daki PTT yoğunluğu çözüme kavuşturuldu

Şanlıurfa’daki PTT yoğunluğu çözüme kavuşturuldu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.04.2020 21:31 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere ödenen 1000’er TL’lik desteklerden faydalanan kişi sayısında Türkiye’de en önde gelen Şanlıurfa’da, PTT şubelerinde yaşanan yoğunluk çözüme kavuştu.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatlarıyla, Eyyübiye ilçesindeki iki okul PTT vezne hizmeti verebilecek hale getirildi.

Korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere ödenen 1000’er TL’lik desteklerden faydalanan kişi sayısında Türkiye’de en önde gelen Şanlıurfa’da, PTT şubelerinde yaşanan yoğunluk çözüme kavuştu.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatlarıyla, Eyyübiye ilçesindeki iki okul PTT vezne hizmeti verebilecek hale getirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, PTT Başmüdürlüğü, Türk Telekom ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının hızlı ve koordineli çalışmasıyla hizmet vermeye başlayan PTT vezneleri, sosyal mesafe riskini de ortadan kaldırmış oldu. Çok sayıda veznedarın görevlendirildiği okullardaki PTT şubelerine maske takarak gelen vatandaşlar, okul avlusunda bariyerler ve mesafe kontrolünü sağlamaya yarayan sarı çizgileri dikkate alarak sıraya giriyor. İşlemlerini kısa sürede yapan vatandaşlar, düzenlemeden dolayı Vali Abdullah Erin’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Şanlıurfa’da sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşların en fazla olduğu Eyyübiye ilçesinde, daha önce hizmet vermeye başlayan Dr. Cavit Özyeğin İlkokulunun ardından, Gazi Ortaokulunda PTT vezneleri hizmet vermeye başladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bursa’da korona virüse bir kayıp daha

Bursa’da korona virüse bir kayıp daha

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

Buca’da sağlık fırsatçılarına suçüstü

Buca’da sağlık fırsatçılarına suçüstü

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde sınavı yapabiliriz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde sınavı yapabiliriz"

Başkent’te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor

Başkent’te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:33
Öğle
12:28
İkindi
16:12
Akşam
19:14
Yatsı
20:35

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Çetinkaya Eczanesi
Merkez
Forum Eczanesi
Merkez
Ortadoğu Eczanesi
Merkez
Servet Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Öz Eczanesi
Akcakale
Akbaş Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa'da 3 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 3 bina karantinaya alındı

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor

Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor

Şanlıurfa’da Beslenmede Kullanılan Doğal Bitkiler Uluslararası Kongrede Tanıtıldı

Şanlıurfa’da Beslenmede Kullanılan Doğal Bitkiler Uluslararası Kongrede Tanıtıldı

Şanlıurfa’da tango…

Şanlıurfa’da tango…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.