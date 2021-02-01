Şanlıurfa'daki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG adına faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla 26 Ocak'ta gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
Zanlıların gözaltına alındığı operasyonda, 1 uzun namlulu silah, 2 şarjör, 156 mermi ve terör örgütüne ait çok sayıda rozet ile dijital materyal ele geçirilmişti.