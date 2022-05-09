Şanlıurfa'daki zincirleme kazada yaralanan 10 kişiden 2'si yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde dün iki otomobille bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 10 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan Mehmet Subaşı (23) ile Mehmet Kılıç (18), Halfeti Devlet Hastanesi'nden sevk edildikleri Şanlıurfa'daki hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Barış Uğurlu (23), Ömer (16), Seyit Fırat (24) ve Ömer Faruk Sarıçiçek (24), Serhat Baran Güven (21), Emrah Subaşı (27), Abdullah Gönültaş (24) ve Müslüm Polat'ın (56) tedavisi sürüyor.

İlçe kırsalındaki Durak Mahallesi yolunun 2. kilometresinde dün gece 27 RY 835 plakalı otomobille 27 AAL 708 plakalı otomobil çarpışmış, 63 LA 492 plakalı motosiklet kaza yapan araçlara çarpmıştı. Kazada yaralanan 10 kişi Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



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