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Şanlıurfa'dan İdlib'e bir tır insani yardım gönderildi

18.02.2021 16:43 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'dan İdlib'e bir tır insani yardım gönderildi

Şanlıurfa'daki Günyüzü Derneği öncülüğünde, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi yollandı.

Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardımları taşıyan tır, derneğin Paşabağı Mahallesi'ndeki binası önünden dualarla uğurlandı.

Derneğin Kurucu Üyesi İsmail Umut, törendeki konuşmasında, İdlib kırsalında çok sayıda insanın zor şartlar altında çadırlarda yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Hayırseverlerden aldıkları yardımları emanet bilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Umut, "Bugün idrak ettiğimiz Regaip Kandili'nde yardım tırlarının 7'ncisini gönderiyoruz. Bu kış aylarında bizler sıcak evlerimizde otururken Müslüman kardeşlerimiz perişanlık ve sefalet içinde. Bu mazlumlara, Türkiye olarak, Müslümanlar olarak kardeşliğimiz ve inancımız gereği el uzatmak zorundayız." dedi.

Dernek Başkanı Veysel Toprak da hayırseverlere teşekkür etti. Zor durumdaki İdlib halkı için daha fazla yardıma ihtiyaç duyulduğunu anlatan Toprak, herkesi yardımda bulunmaya çağırdı.

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