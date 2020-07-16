YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’dan iki sporcu, Ankara Spor Lisesine girmeye hak kazandı

Şanlıurfa’dan iki sporcu, Ankara Spor Lisesine girmeye hak kazandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.07.2020 12:39 | Son Güncelleme

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, lise çağına gelmiş voleybola uygun yetenekli genç sporcuları tespit edip, Türkiye Voleybol Federasyonu spor lisesi sınavına hazırlıyor.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük bölüm başkanı Doç.

Şanlıurfa’dan iki sporcu, Ankara Spor Lisesine girmeye hak kazandı

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, lise çağına gelmiş voleybola uygun yetenekli genç sporcuları tespit edip, Türkiye Voleybol Federasyonu spor lisesi sınavına hazırlıyor.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük bölüm başkanı Doç. Dr. Yakup Aktaş öncülüğünde, BESYO öğrencileri ile birlikte üniversitenin Osmanbey Yerleşkesi kapalı spor salonunda genç adaylara voleybol antrenmanları yapılıyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu Ankara Spor Lisesi yetenek sınavı 1-10 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Ankara TVF Spor Lisesinde yapılacak olan 45 kişi alınacağı sınava, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 750 aday başvurdu. Harran Üniversitesi öncülüğünde yapılan çalışmalar ile Şanlıurfa’dan iki sporcu, Türkiye Voleybol Federasyonu Ankara Spor Lisesine girmeye hak kazandı.
Öğrencilere yönelik yaptıkları çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirten Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Aktaş, Türkiye Voleybol Federasyonu Ankara Spor Lisesi yetenek sınavında girip iyi bir derece ile kazanan sporcularımı tebrik ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Kendilerine başarılar diliyorum. Böylece Şanlıurfa’dan Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi yetenek sınavına girip kazanan ilk gençlerimiz oldular. Umarım diğer gençlerimize de örnek olur” diye konuştu.

Şanlıurfa’dan iki sporcu, Ankara Spor Lisesine girmeye hak kazandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Besni’de 15 Temmuz etkinliği

Besni’de 15 Temmuz etkinliği

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:29
Sabah
05:10
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:52
Yatsı
21:25

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Gülsin Eczanesi
Haliliye
Kübra Eczanesi
Haliliye
Yılmaz Eczanesi
Haliliye
Ercan Eczanesi
Eyyubiye
Vema Eczanesi
Karakopru
Çalışkan Eczanesi
Akcakale
Huzur Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Şanlıurfalılar Oryantiring Sporu İle Tanışacak

Şanlıurfalılar Oryantiring Sporu İle Tanışacak

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Peygamberler şehri neresi?

Peygamberler şehri neresi?

Urfa’nın eski mahalle isimleri

Urfa’nın eski mahalle isimleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.