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Şanlıurfalı engelli gençler, basketbol takımını sırtlıyor

26.08.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altyapıya önem veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kafilesindeki 13 kişiden 11'ini Şanlıurfalı sporculardan oluşturuyor - Başkanı ve antrenör Serdar Yıldırım: "Geçen sezonu 7. sırada tamamladık, amacımız bu sene ilk 5'e girmek olacak"

MÜSLÜM ETGÜ - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, altyapıdan keşfettiği Şanlıurfalı oyuncularla başarısını artırarak sürdürürken, bu sezon ligi ilk 5 içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

Süper Lig'de 4 sezonu geride bırakan Şanlıurfa temsilcisi, her yıl hedefini yükselterek, geçen sezon tarihinde ilk kez ligi 7. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.

Takımın başkanı ve antrenörü Serdar Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Sezonun ilk maçında 1 Ekim'de karşılaşacakları İskenderun Engelliler Kulübünü yenip lige iyi başlamak istediklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Dört sezon önce yükseldiğimiz Süper Lig'in ilk sezonunda amacımız misafir olmadığımızı göstermekti ve bu amacımıza ulaştık. Sonraki sezonda çıtayı yükselterek play-off oynamak istedik ancak şansızlıklar nedeniyle bu hedefimize ulaşamadık. Üçüncü sezonumuzda ise pandemi nedeniyle lig tamamlanamadı. Geçtiğimiz sezonda ise tarihimizde ilk kez takımımızı play-off'da temsil etmeyi başardık. Oyuncularımızın play-off havasını yaşaması takımımızın isminin orada anılması bizi mutlu etti. Biz her yıl hedefimizi, yükseltiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla daha çok gençlere önem veriyoruz, gençlerimizi oynatıyoruz. Alttan gelen gençler çıtamızı yükseltmemize neden oluyor. Bu sene hedefimiz daha üst sıralarda yer almaktır. Geçen sezonu 7. sırada tamamladık, amacımız bu sene ilk 5'e girmek olacak."

- 13 kişilik kafilenin 11'i altyapıdan

Takımdaki başarının altyapıdan gelen gençlerden kaynaklandığını dile getiren Yıldırım, "Takımdaki 13 oyuncudan 11'i Şanlıurfalı gençlerden oluşuyor." dedi.

Bazı oyuncularının milli takımın çeşitli yaş gruplarında mücadele ettiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Amacımız takımdaki başarının yanında gençleri spora kazandırarak Türk sporuna katkıda bulunmak. Altyapıdan yetişen oyuncularımızdan bazıları Fenerbahçe, İzmir ve TSK gibi takımlara transfer oldu. Şanlıurfa bu anlamda örnek gösterilen bir takım oldu. Genç oyuncumuz Mehmet Şirin Yılmaz, 23 Yaş Altı Milli takımına seçilerek Tayland'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Amacımız daha çok genç oyuncu yetiştirerek milli takımlara kazandırmak."

- "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Şanlıurfa'ya getiriyorsak ne mutlu bize"

Takım kaptanı Mehmet Çetingöz ise altyapısından yetiştiği takımda 17 yıldır mücadele ettiğini söyledi.

Süper Lig'in zorlu olduğunu anlatan Çetingöz, "Takımın altyapısından yetişen oyuncuların takımı ayakta tutması, bizim için çok güzel bir şey. Geçen sezon çok iyi bir sezon geçirip ligi 7. sırada bitirdik. Bu yıl sezona daha iyi hazırlanıp üst sıralara çıkmak istiyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Şanlıurfa'ya getiriyorsak ne mutlu bize. Engelli ailelerimiz çocuklarını engelli sporlarına yönlendirsinler ve bizim gibi şehrini ve ülkesini temsil etsinler." diye konuştu.

Oyunculardan Ali Kabakülekler de geçen sezon ilk kez play-off oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yeni sezona hazırlanıyoruz. Hedefimiz üst sıralar ve play-off oynayarak güzel bir sezon geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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