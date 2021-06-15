Şanlıurfalı genç kick boksçu Fatma Nursev Akaltun'un hedefi dünya şampiyonluğu

Şanlıurfa 'da yaşayan Fatma Nursev Akaltun, Kick Boks Milli Takımı antrenörleri arasında yer alan babası Murat Akaltun'un yönlendirmesiyle bu branşta spor yapmaya başladı. Yorucu geçen eğitimlerin ardından kısa sürede adından söz ettiren genç sporcu, geride kalan süre içerisinde hem Türkiye'de hem de Avrupa'da düzenlenen çeşitli organizasyonlarda çok sayıda derece yaptı.

Hedeflediği dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yoğun çaba gösterdiğini ve sıkı bir antrenman programı uyguladığını belirten Akaltun, "Antalya'da madalyalar kazandım. Çok mutlu oldum ve gururlandım. Çünkü bayrağımızı göndere çektirmek çok heyecan verici. İnşallah Özbekistan'da da iyi bir derece yapıp, bayrağımızı gönder çektireceğim. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bunun için çok sıkı bir çalışma yaptım. İyi bir derece alacağıma inanıyorum. İnşallah bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim." diye konuştu.

Babasının izinden gitmeye çalıştığını anlatan Akaltun, "Babam hiçbir zaman beni diğer sporculardan ayrı tutmadı. Çoğu zaman diğer sporculardan daha sert davrandı ve çalıştırdı. Çok sert antrenmanlar yaptık. Bir ara pes etmeyi düşündüm fakat babamın taktikleriyle katıldığım müsabakalarda güzel sonuçlar aldım. Kendisine ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Baba Akaltun: "Küçüklüğü salonda geçti"

Milli sporcunun babası Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun, gençlere öncülük etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.