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Şanlıurfalı öğrenciler tasarladıkları roketi fırlatılmaya hazırlanıyor

05.08.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Fen Lisesi öğrencileri, Tuz Gölü'nde düzenlenecek TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları kapsamında yarın "Helyak" isimli roketlerini ateşleyecek - Takım kaptanı Efe Çalışkan:- "Yaklaşık 300 takım arasında son 30 roket arasına kaldık. Umarım dereceyle geri döneceğiz" - Öğrencilerden Ayşenur Gündüz: - "Roketimizi hazırladığımız 6 aylık süreçte hem çok eğlendik hem de çok yorulduk. Sanayide sabahladığımız geceler oldu. Şu an çok heyecanlıyız"

​​​​​​​ RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa Fen Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları kapsamında 300 rakibi eleyen Helyak isimli roketi, yarın Tuz Gölü'nde ateşleyecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'e hazırlık için okulda 7 genç tarafından iki yıl önce Şanlıurfa Fen Lisesi Helyak Roket Takımı kuruldu.

Danışmanlığını fizik öğretmeni Aziz Ekren'in yaptığı öğrenciler, yazılım, tasarım, simülasyon ve görev planlayıcısı gibi iş bölümleri yaptı.

Katıldıkları TEKNOFEST'te geçen sene elenen gençler, pes etmeyerek hayallerindeki roketi tasarlamak için bu yıl 6 ay boyunca gece gündüz çalıştı.

Okul, ev ve sanayi arasında mekik dokuyan kabiliyetli gençler, Helyak ismini verdikleri 2 metre 40 santimetre boyunda 20 kilogram ağırlığında bir roket üretti. Yaklaşık 5 bin fite (1524 metre) kadar çıkma kapasitesi bulunan roketin, 4 kilogram ağırlığında görev yükü bulunuyor.

TEKNOFEST değerlendirme kurulunca 300 roket arasında tasarım, yazılım, prototip testler ve atış raporu gibi aşamaları başarıyla geçen roket, Tuz Gölü'nde yarın düzenlenecek Roket Yarışları'nda fırlatılmak için uygun görüldü.

Finalde yarışacak olmanın heyecanı ve gururunu yaşayan öğrencilerin iple çektikleri final günü dolayısıyla gözlerine uyku girmiyor.

- "Ülkemiz için güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz"

Takım kaptanı Efe Çalışkan, AA muhabirine, tasarladıkları roketle iddialı olduklarını vurgulayarak, "Yaklaşık 300 takım arasında son 30 roket arasına kaldık. Umarım dereceyle geri döneceğiz. Ülkemizin yüz akı Roketsan ve Havelsan gibi büyük şirketlerde ülkemiz için güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

- "Bazı geceler uyuyamıyorum, çok heyecanlıyım"

Öğrencilerden Ayşenur Gündüz de sırf yarışlara hazırlık için ailesini Malatya'da bırakarak Şanlıurfa'ya gelip pansiyonda kaldığını dile getirdi.

Roketi fırlatacakları günün heyecanı içerisinde olduklarını belirten Gündüz, şunları kaydetti:

"Bunun için bu yola çıktık ve sonuna kadar da gitmek istiyorum. Roketimizi hazırladığımız 6 aylık süreçte hem çok eğlendik hem de çok yorulduk. Sanayide sabahladığımız geceler oldu. Atışımıza son bir kaç gün kaldı. İlk kez göreceğimiz bir atmosfer. Bazı geceler uyuyamıyorum, çok heyecanlıyım. Orada ne yapacağımıza dair her gün bir sürü prova yapıyoruz. Bir eksiğimiz olmasın diye çok uğraşıyoruz, bazen yemek bile yiyemiyorum."

- Tatile gitmeyen ve tatilini yarıda kesenler bile var

Öğrencilerden Halil İbrahim Yesirci ise çok fedakarlıklar yaparak bugünlere geldiklerini söyleyerek, "Bazı arkadaşlarımız tatilini yarıda bırakıp gelmek zorunda kaldı. Bazıları hiç tatile gidemedi, ailelerinden ayrı kalmak zorunda kaldılar. Pansiyona gelmek zorunda olanlar var. Ailelerimizden sürekli ayrı kalma durumları da oldu. Hızlı bir tempo içerisinde çalıştık." dedi.

Fizik öğretmeni Aziz Ekren de insanların hayalini gerçekleştirmek için azim ve gayrete ihtiyacının olduğunu belirterek, bu anlamda öğrencilerinin de başarıyı hak ettiğini vurguladı.

Okul Müdürü Rıza Yıldızbakan ise öğrencilerin tahmin ettiklerinden çok daha büyük bir roket tasarladığını vurgulayarak, yarışmadan öğrencilerin başarıyla döneceklerine inandığını sözlerine ekledi.

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