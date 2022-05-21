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Şanlıurfalı ve İngiliz müzik grupları aynı sahnede buluştu

21.05.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oxford Maqam Grubu üyelerinden Martin Stokes: - "Uzun zamandır müzik şehri Şanlıurfa'ya gelmek istiyorduk, rüyamız gerçekleşti"

Urfa Ahengi Müzik Topluluğu ve İngiltere'den Oxford Maqam Grubu, aynı sahnede konser verdi.

Büyükşehir Belediyesince Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde "İngiltere'den Şanlıurfa'ya Müzik Yolu" konseri düzenlendi.

Konserde, Urfa Ahengi Müzik Topluluğu ile Oxford Maqam Grubu, Türkçe ve Arapça eserlerini seslendirdi.

Oxford Maqam Grubu üyelerinden Martin Stokes, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere'den konser için Şanlıurfa'ya geldiklerini söyledi.

Güzel bir şehirde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Stokes, şöyle konuştu:

"Şanlıurfalı değerli müzik insanlarıyla ortak müziğimizi paylaşacağız. Şanlıurfa müziği hakkında da bir şeyler öğreniyoruz. Bizim grubumuz Londra'da bulunuyor. Aramızda Yunan, Filistinli, Mısırlı, Lübnanlı, İrlandalının bulunduğu evrensel bir müzik grubuyuz. Ortadoğu, Akdeniz ve Osmanlı mirası müziklerini yapıyoruz. Uzun zamandır müzik şehri Şanlıurfa'ya gelmek istiyorduk, rüyamız gerçekleşti. Ben daha önce gelmiştim ama arkadaşlarım ilk kez geldiler ve hayran kaldılar."

Urfa Ahengi Müzik Topluluğu Şefi İsmail Altıngöz ise Oxford Maqam Grubu'nu müzik şehri Şanlıurfa'ya davet ettiklerini aktardı.

Oxford Maqam Grubu'nu ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getiren Altıngöz, "Onların yaptığı müzik ile bizim müziğimizi birlikte harmanlayarak güzel bir repertuvar hazırladık. Müzik dili evrenseldir, güzel bir program olacağını düşünüyoruz. Yüzyıllar önce yaşadığımız birlikteliği şimdi müzikle pekiştiriyoruz." dedi.

İzleyicilerden Sabri Kürkçüoğlu da güzel bir konser izlediklerini belirterek, konserin düzenlenmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

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