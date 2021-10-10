Şanlıurfa'nın bal üretimi TKDK desteğiyle artıyor

MEHMET FATİH ASLAN - Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanan destekle arı kolonisi ve bal üretimi her geçen yıl artıyor.

Kentte tarım ve hayvancılığın daha fazla geliştirilmesi için girişimcilere hibe desteği veren Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki TKDK, desteklerle üretimin daha da artmasını sağlıyor.

Bu kapsamda arıcılık faaliyetlerini de destekleyen kurum, kentte 49 girişimciye verdiği hibe desteğiyle 5 yıl önce 1818 ton olan bal üretiminin 2 bin 120 tona ulaşmasını sağladı.

Şanlıurfa Arıcılar Birliği Başkanı Kenan Kaya, AA muhabirine, Türkiye'nin dünya bal üretiminde ikinci, Şanlıurfa'nın ise ülkede 10. sırada bulunduğunu söyledi.

Birliği 2003 yılında 57 üreticiyle kurduklarını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"57 üreticimizle başladığımızda Şanlıurfa'da 3 bin 500 arı kolonisi vardı, şu anda bu sayı 80 bin koloni civarındadır. Eskiden üreticilerimizin kimisi 30, kimisi 50, kimisi ise 60 koloni ile bal üretirken TKDK desteğiyle 300-450 koloni arı sahibi oldular. Bu sayede şu anda 80 bin koloniye ulaşarak bal üretimini 2 bin 100 tonun üzerine çıkardık. Tabii bu rakam il dışından mevsimlik olarak getirilen arılarla daha da yüksek rakamlara çıkmaktadır."

- "Kentteki bal üretiminin yüzde 25'ine katkı sağladık"

TKDK İl Koordinatörü Sadık Yetim ise kurumlarının birçok alanda olduğu gibi arıcılığa da destek sağladığını ifade etti.

Arıcılığın, kırsalda çok önem verdikleri bir başlık olduğunu vurgulayan Yetim, kadınların arıcılık yapmasını teşvik ettiklerini, kentte genç kadınların da arıcılık projesinden yararlandığını aktardı.

Yetim, Şanlıurfa'da şu ana kadar 49 arıcıyı desteklediklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu arıcılarımıza yaklaşık 15 bin kovan desteğinde bulunduk, böylece kentimizin bal üretiminin yaklaşık yüzde 25'ine katkıda bulunmuş durumdayız. Üreticilerimizle konuştuğumuzda verdiğimiz bu destek sayesinde ayrıca yaklaşık 50 kişi istihdam oldu, bu da bizi çok sevindirdi. TKDK'nin Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde verdiği bu destekleri sahada bu kadar güzel şekilde görmek bizi mutlu ediyor. Kovanlardaki balı gördük, bal sağımını yaptık, bu işin ne kadar zor bir iş olduğunu bizzat yaşadık. Kadınlarımızın da üretimi ne kadar güzel yaptıklarını, ailelerine, ülkelerine ne kadar güzel ekonomik katkı sunduklarını görüyoruz. Genç yatırımcılarımıza desteklerimiz devam edecek."

- "50 kovanla başladım, 500 kovana ulaştım"

Merkez Karaköprü ilçesindeki Yığınak Mahallesi'nde TKDK'nin desteğiyle arıcılığa başlayan Keziban Deniz de kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Aldığı destek sayesinde 50 kovanda bal üretimine başladığını anlatan Deniz, "50 kovan olarak başladığım arıcılıkta babam ve kardeşlerimin desteğiyle 500 kovana ulaştık. Arılarımızı hem il içinde hem de il dışında gezdiriyoruz. Şu anda sağım döneminde olduğumuz için balları kovanlardan alıyoruz. Devletimize, TKDK'ye bana böyle bir destek sağladığı için çok teşekkür ederim. Bayanlar için arıcılık gerçekten zor bir iş ama mutlaka destek alarak bu işi yapmalarını tavsiye ederim." diye konuştu.

