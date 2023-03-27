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Şanlıurfa'nın bazı bölgeleri için içme suyu uyarısı yapıldı

27.03.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), şebeke suyunun bulanıklık değerinde artış yaşandığı Karaköprü ilçesindeki bazı mahallelerde şebeke suyunun içilmemesi uyarısında bulundu.

Şanlıurfa'nın bazı bölgeleri için içme suyu uyarısı yapıldı

ŞUSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Karaköprü ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanağın kısa sürede cadde ve sokaklarda göllenmelere neden olduğu hatırlatıldı.

Şebeke suyunun bulanıklık değerinde artış yaşandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karaköprü ilçesi Atakent, Batıkent, Doğukent, Güllübağ, Narlıkuyu, Çamlıyayla ve Akbayır mahallelerimizi besleyen su şebekemizin bulanıklık değerinde artış tespit edilmesi nedeniyle bu mahallelerimizdeki şebekeden gelen suyun sadece kullanım suyu olarak kullanılması önem arz etmektedir."

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